Коммунисты предложили губернатору Александру Моору выплачивать компенсации тюменцам, попавшим в карантин из-за коронавируса

Тюменские коммунисты попросили губернатора Александра Моора компенсировать выпадающие доходы гражданам, находящимся в карантине в связи с коронавирусом. Сообщение об этом тюменские коммунисты разместили на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«Пандемия коронавируса вызывает обоснованные страхи людей за свое будущее, говорится в сообщении. – Длительный карантин – это и потеря дохода для малых предпринимателей, заработка работников со сдельной оплатой труда, самозанятых».⠀

Hуководитель фракции КПРФ в тюменской областной думе Тамара Казанцева в понедельник, 23 марта, предложила губернатору Тюменской области Александру Моору рассмотреть на очередном заседании Оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции возможность выплаты компенсации выпадающих доходов гражданам, которые находятся на карантине, в том числе в режиме самоизоляции.

Тюмень, Николай Бастриков

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