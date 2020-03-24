Тюменские силовики помешали торговле тиграми и гепардами

Тюменская природоохранная прокуратура добилась блокировки сайтов, на которых продавали «краснокнижных» животных и птиц. Ресурсы давали возможность прикупить гепарда или тигра, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

При мониторинге сети Интернет тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 14 сайтов, содержавших информацию о продаже животных и птиц, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы. Среди продаваемых животных были гепарды по цене от 2 млн рублей, тигра можно было приобрести значительно дешевле, по цене от 350 тыс рублей.

Распространение такой информации в России запрещено законом. За незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена уголовная и административная ответственность. Прокуратура обратилась в Центральный районный суд Тюмени с исками о признании информации на указанных сайтах запрещенной. Суд удовлетворил иски прокуратуры, сайты были заблокированы.

Тюмень, Николай Бастриков

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