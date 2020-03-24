В Ишиме врачи наблюдают за здоровьем 26 жителей, вернувшихся из-за рубежа

Под наблюдением врачей находятся 26 жителей Ишима, вернувшихся из-за границы. У них взяты пробы на коронавирусную инфекцию, сообщили в администрации Ишима.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, все 26 ишимцев находятся дома. На вторник, 24 марта все они здоровы.

В администрации города сообщили также, что в ишимской областной больнице №4 имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, противовирусных препаратов и антибиотиков. В магазинах города нет дефицита основных продовольственных товаров.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщала, что в карантине, организованном в тюменском санатории «Градостроитель», находятся 56 человек. Первые анализы на коронавирус у них отрицательные. В областной инфекционной больнице в карантине находятся 25 человек, 15 уже выписаны. На домашнем карантине в Тюмени находятся 70 человек.

В областной инфекционной больнице находятся 2 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Ишим, Николай Бастриков

Ишим. Другие новости 24.03.20

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