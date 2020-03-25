Ишимец рассказывал участковому, что видит в вещих снах тело убитой сожительницы

В Ишиме осужден местный житель, убивший ударом кулака гражданскую жену и спрятавший ее тело в колодце. Прежде, чем на преступника вышла полиция, он продолжал жить с родителями убитой, сообщили в пресс-службе Ишимского районного суда.

В ночь на 17 сентября 2019 года в частном доме в деревне Завьялово Ишимского района местный житель Евгений Пеганов поссорился со своей сожительницей. Он ударил женщину кулаком в грудь, а потом разбежался и нанес удар в шею. Потерпевшая умерла на месте от рефлекторной остановки сердца.

Пеганов проверил, что сожительница умерла, вынес тело и сбросил в заполненный водой колодец, после чего вернулся в дом и продолжил выпивать. Последующие две-три недели он жил в доме родителей убитой женщины. Чтобы отвести от себя подозрения, преступник рассказал родителям погибшей и местному участковому, что видел во сне сожительницу лежащей в колодце.

Тело погибшей было случайно обнаружено жителями деревни только 3 ноября. После этого Пеганов признал вину и расскаазал об обстоятельствах гибели женщины.

К этому времени мужчина был фигурантом еще одного уголовного дела – о краже пяти чугунных крышек от колодезных люков. Люки Пеганов украл в ночь на 1 сентября 2019 года совместно с подельником. Крышки полиция нашла уже на следующий день в ограде дома на улице 3-я Северная в городе Ишиме, где Пеганов жил с сожительницей и ее родителями.

Ишимский районный суд 19 марта приговорил Пеганова к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и кражу. Его подельник избежал уголовной ответственности за кражу. Он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

Ишим, Николай Бастриков

Ишим. Другие новости 25.03.20

В руководстве тюменской полиции новое назначение. / В Тюмени будут судить бандитов, охотившихся за возвращавшимися с Севера вахтовиками. / В Тюменской области чиновницу обвинили в опасном нарушении карантина по коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»