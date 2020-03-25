Губернатор Александр Моор облегчил жизнь бизнесменам в связи с коронавирусом

Губернатор Александр Моор приказал приостановить проверки бизнеса в Тюменской области в связи с коронавирусом. Распоряжение главы региона размещено на официальном сайте опубликования правовой информации.

Распоряжение касается органов государственного надзора (контроля). Согласно распоряжению, надзорные органы должны приостановить до 1 мая все проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исключение касается только внеплановых проверок, причиной которых является причинение вреда здоровью и жизни граждан и возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также продолжатся проверки, по итогам которых выдаются различные разрешительные документы.

Моор также распорядился в максимально короткие сроки закончить проверки, которые назначены и проводятся по состоянию на 19 марта. Уже назначенные проверки контрольных органов с 18 марта отменяются. Александр Моор рекомендовал органам местного самоуправления также приостановить проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Распоряжение губернатора основано на необходимости обеспечивать режим изоляции для нераспространения коронавируса COVID-2019.

Тюмень, Николай Бастриков

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