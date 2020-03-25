Тюменцы не смогут купить защитные маски в ближайшие две недели – замгубернатора Ольга Кузнечевских

В ближайшее время тюменцы не смогут купить защитные медицинские маски в аптеках. Замгубернатора Ольга Кузнечевских заявила в среду, 25 марта, что не может предсказать, когда в аптеках снова появятся маски.

«В аптеках масок нет. Когда они появятся, через 2 недели или 10 дней, сказать сегодня сложно», – заявила Кузнечевских в ходе онлайн-брифинга, посвященного ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Кузнечевских, аптеки являются самостоятельным юридическими лицами и сами обеспечивают наличие в розничной продаже масок. Замгубернатора добавила, что обеспечение аптек, а значит, и простых граждан, масками не входит в задачи правительства региона. «Наша задача – обеспечить средствами защиты тех людей, которые работают непосредственно с контактными лицами, – отметила Кузнечевских. – Это УМВД, медицина и Роспотребнадзор. Но эти средства защиты не попадают в аптечную сеть. У нас их недостатка нет».

На 25 марта в Тюменской области все так же 2 больных с коронавирусной инфекцией. Состояние одного из них стабильно тяжелое, он находится под постоянным контролем врачей. Второй заболевший чувствует себя хорошо, у него нет повышенной температуры, он находится в «здравом уме и твердой памяти», сказала Кузнечевских.

Тюмень, Николай Бастриков

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