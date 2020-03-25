Врио ректора тюменского университета назначен депутат-единоросс

Врио ректора Тюменского государственного университета назначен Иван Романчук. Информация о назначении размещена на сайте ТюмГУ.

Приказ о назначении проректора, директора Института государства и права ТюмГУ Ивана Романчука подписан его бывшим начальником – министром образования и науки РФ Валерием Фальковым. Окончательное утверждение кандидатуры на пост ректора состоится после решения Наблюдательного совета университета.

Иван Романчук – выпускник Тюменского юридического института МВД России по специальности «Юриспруденция». В 2005 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Кандидат юридических наук. Работает в ТюмГУ с 2006 года. Проректор, директор Института государства и права ТюмГУ. Автор свыше 100 научных и учебно-методических работ.

Романчук – депутатом Тюменской городской Думы, член фракции «Единой России».

Должность ректора ТюмГУ освободилась после того, как предыдущий руководитель университета Валерий Фальков перешел на работу министром высшего образования и науки Российской федерации.

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