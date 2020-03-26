В Тюменской области пожилым и «хроникам» запретили выходить из дома из-за коронавируса

Режим обязательной самоизоляции введен на территории Тюменской области с 28 марта для всех лиц старше 65 лет и для страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 26 марта губернатор Тюменской области Александр Моор.

Утром 26 марта Моор выступил с видеообращением, в котором рассказал о мерах по противодействию распространению коронавируса COID-19 в Тюменской области. Губернатор объявил о введении режима самоизоляции для всех лиц в возрасте 65 лет и старше. Также самоизоляция вводится для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Губернатор отметил, что в регионе все так же насчитывается два больных коронавирусной инфекцией. Однако, отметил Моор, из-за рубежа вернулись уже около 11 тыс тюменцев, и далеко не все они соблюдают предписанный им режим самоизоляции. «Большинство из вернувшихся из-за границы безответственно относятся к соблюдению режима самоизоляции, – рассказал Моор – Они по-прежнему посещают общественные места, а те, кто формально находится дома, встречаются там со своими друзьями и знакомыми».

Поскольку именно у людей в возрасте и «хроников» новая коронавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме. «Поверьте, пройдет совсем немного времени, когда новый коронавирус доберется до пожилых людей и людей, у которых есть хронические заболевания, – заявил Моор. – Считаю, что самый эффективный способ, чтобы защитить пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания – это их самоизоляция, минимизация любых контактов».

Режим самоизоляции вводится с 28 марта по 10 апреля. Губернатор призвал тюменцев чаще общаться со своими пожилыми родственниками, находящимися в самоизоляции, по телефону, доставлять им продукты и лекарства. Одиноким самоизолированным помощь будут оказывать волонтеры. Для компенсации дополнительных расходов самоизолированные получат выплату в 2 тыс рублей. Моор добавил, что строго контролировать соблюдение режима самоизоляции власти не могут. Однако, если в течение срока самоизоляции кто-то из подпадающих под нее лиц воспользуется транспортной картой, ее заблокируют.

Тюмень, Николай Бастриков

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