Умер легендарный экс-руководитель Тюменской области

Тюмень, Март 26 (Новый День, Николай Бастриков) ­– В Тюмени скончался Геннадий Богомяков, руководивший областью 17 лет. «Человеком-эпохой» назвал Богомякова действующий губернатор Александр Моор в сообщении на своей странице в соцсети «Инстаграмм».

«Вчера ушел из жизни Геннадий Павлович Богомяков. Он руководил Тюменской областью 17 лет, с 1973 по 1990 годы (Богомяков был первым секретарем тюменского обкома КПСС – ред.), был человеком-эпохой. Я имел возможность общаться с ним, когда был главой Тюмени. Всегда поражала его энергия, и это в почтенном возрасте! Представляю, каким он был в молодости, когда работал на посту первого секретаря тюменского обкома КПСС. Многое бы отдал, чтобы поработать в его команде», – написал Моор.

Геннадий Богомяков скончался в возрасте 89 лет, сообщает РИА «Новый День».

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