Объявлена дата начала учебы тюменских школьников

Тюмень (Новый День, Николай Бастриков) ­ Учеба в школах Тюменской области начнется с 6 апреля. Об этом заявил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

При этом, учеба в новой четверти для школьников начнется в дистанционной форме. «Мы вынуждены признать, что нашу образовательную систему переход на дистанционное обучение застал врасплох», – отметил Райдер.

Для того, чтобы избежать «чехарды» при выборе образовательных платформ при «начитке» детям новых тем и проверке домашнего задания департамент образования и науки для каждой школы определил образовательные ресурсы, которые «позволят выдержать предписанный период дистанционного обучения». И новые темы, и домашние задания учителя будут сообщать ученикам в первой половине дня, чтоб вечером ученики могли уже получить оценки.

Учебная четверть не будет продлена на неделю, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей в среду, 25 марта. Намерения сдвигать предстоящие по итогам года экзамены также нет.

В детских садах на время предстоящей нерабочей недели будут организованы дежурные группы численностью до 12 детей в каждой. Они предназначены для малышей, родители которых в силу специфики своей работы продолжат трудиться и в течение объявленной выходной недели.

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