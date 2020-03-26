В Тюменской области из-за коронавируса закрыли ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Тюмень (Новый День, Николай Бастриков) ­ В Тюменской области из-за коронавируса COVID-19 приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых клубов и развлекательных центров. Такие поправки в постановление об объявлении в регионе режима повышенной готовности подписал в четверг, 26 марта губернатор Александр Моор.

Также в регионе запрещается курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, а также при выездном обслуживании. Ограничения вводятся с 28 марта по 10 апреля.

Ранее Александр Моор предписал перейти в режим самоизоляции гражданам в возрасте более 65 лет и носителям хронических заболеваний. В списке заболеваний – 6 пунктов, в том числе сахарный диабет, астма, другие легочные болезни, болезни системы кровообращения, болезнь почек, новообразования и наличие трансплантированных органов и тканей.

На четверг, 26 марта, в Тюменской области сохраняется стабильная обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В инфекционной больнице региона лечатся два человека с подтвержденным диагнозом нового коронавируса.

Тюмень. Другие новости 26.03.20

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