Губернатор Александр Моор запретил в Тюменской области торговлю, рестораны, ТРЦ, зоопарки и стоматологию

Тюмень (Новый День, Николай Бастриков) ­ В Тюменской области из-за коронавируса COVID-19 закрываются кафе, рестораны и в целом весь общепит. Торговые центры также закрываются с 28 марта, сообщил со ссылкой на распоряжение губернатора Александра Моора директор департамента потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев.

Пантеелв заявил о закрытии всех точек общепита, торгующих на своей территории. Единственное, что разрешено – торговля едой на вынос и доставка еды. Также могут продолжать работу точки общепита на территории предприятий, работа которых разрешена в период с 28 марта до 5 апреля указом президента.

Запрещена розничная торговля, кроме аптек и аптечных пунктов, закрыты торговые центры. Исключение сделано только для супер- и гипермаркетов на территории таких ТЦ. Продуктовые магазины продолжат работу. Деятельность торгово-развлекательных центров также прекращается, как и работа аттракционов, зоопарков, спа-комплексов, фитнесс-центров.

Стоматологии удут работать только с пациентами с экстренными случаями сильной зубной боли. Санатории перестанут принимать новых пациентов, но тем, кто уже проходит санаторно-курортное лечение, дадут возможность его продолжить. Термальные источники также прекращают работу.

Запреты будут действовать с 28 марта по 5 апреля.

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