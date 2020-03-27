Тюменская полиция приостановила прием граждан из-за коронавируса

Полиция Тюменской области приостановила личный прием граждан в связи с опасностью распространения нового коронавируса COVID-19. С пятницы, 27 марта обращения рекомендуется направлять письменно – по почте или через Интернет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан», – говорится в сообщении.

Ограничение введено «до особого распоряжения». Оно касается только планового личного приема граждан руководителями подразделений УМВД. Заявления о преступлениях полиция продолжает принимать, как и раньше.

УМВД рекомендует заявителям, намеревавшимся передать обращения в ходе личного приема, воспользоваться услугами почтовой связи либо отправить обращения в электронной форме посредством сервиса «прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России. Также обращения можно оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел РФ.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 27.03.20

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