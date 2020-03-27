Глава Тюмени дал пенсионерам время сбежать от коронавируса на дачу

Мория Тюмени ввела ограничения на поездки пенсионеров по транспортным картам в связи с коронавирусом COVID-19. Глава города Руслан Кухарук дал горожанам старше 65 лет право на одну поездку в выходные дни 28-29 мая, например, на дачу, чтобы провести там время карантина.

Руслан Кухарук заявил, что ограничения на поездки тюменцев старше 65 лет по транспортным картам вводятся с 30 марта. «Если будет нарушен режим самоизоляции человеком, который обладает картой, дающей возможность совершить поездку, в течение дня будет проведен анализ и на следующий день карта будет заблокирована», – заявил Кухарук.

У горожан старше 65 лет есть возможность 28-29 марта сделать одну поездку по карте и уехать, например, на дачу, если они решат провести там период самоизоляции. Если кто-то воспользуется картой второй раз или совершит поездку 30 марта и позже, карта будет заблокирована.

Напомним, карантин и режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями был введен губернатором Александром Моором в четверг, 26 марта. В тот же день губернатор закрыл на время карантина торгово-развлекательные центра, магазины непродовольственных товаров, кафе, рестораны, аквапарки, зоопарки и стоматологические клиники.

Тюмень, Николай Бастриков

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