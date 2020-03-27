Тюменское духовенство посоветовало верующим избегать богослужений

Православным Тюменской области посоветовали не посещать богослужения и молиться дома. Такие рекомендации опубликовало духовенство Тобольской митрополии в пятницу, 27 марта.

В связи с распространением коронавирусной инфекции духовенство Тобольской митрополии призвало прихожан не посещать соборные богослужения, оставаться дома и совершать молитву самостоятельно. Верующим советуют приходить в храмы не на богослужения, а в частном порядке и подавать записки с именами близких, чтобы священник помянул их во время литургии.

«Того, что переживает мир сейчас, не было уже очень давно, – говорится в обращении митрополии. – Ситуация экстраординарная и она требует особых мер. Наши отцы и деды победили в Великой Отечественной войне, но любая победа требует мобилизации всего общества. Враг может быть невидимый и средства борьбы против него могут быть для нас непривычными, но необходимыми для успеха общего дела».

Священнослужители заявили о намерении молиться о скорейшем окончании эпидемии. Ранее с рекомендацией избегать посещения храмов к верующим обращался губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 27.03.20

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