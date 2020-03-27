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Пятница, 27 марта 2020, 15:49 мск

Новости Тюмень

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Губернатор Александр Моор выбрал себе себе нового заместителя

Алексей Райдер назначен заместителем губернатора Тюменской области. Об этом на заседании президиума областного правительства в пятницу, 27 марта сообщил губернатор Александр Моор.

Ранее Алексей Райдер работал директором департамента образования и науки Тюменской области. Таким образом, Александр Моор выбрал куратора для образования – единственной сферы, которая оставалась без курирующего замгубернатора после увольнения Натальи Шевчик в конце 2019 года.

Алексей Райдет – выпускник ТюмГУ. В департаменте образования и науки он работал с сентября 2005 года. С октября 2011 года Райдер возглавлял этот департамент.

Тюмень, Николай Бастриков

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