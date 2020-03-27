Замгубернатора Ольга Кузнечевских рассказала, как тюменские «хроники» получат компенсацию за карантин

Жители Тюменской области, страдающие от хронических заболеваний, смогут получить на карточку или с доставкой на дом компенсацию расходов в связи с пребыванием в карантине из-за коронавируса 28 марта-5 апреля. Об этом заявила во время онлайн-брифинга в пятницу, 27 марта замгубернатора Ольга Кузнечевских.

Данные обо всех пациентах с хронически ми заболеваниями, находящихся на учете в лечебных учреждениях, будут переданы в систему социальной защиты. В течение ближайших выходных (не позднее 3 марта), по словам Кузнечевских, система выдачи денежных средств будет налажена, чиновники определят, каким способом будет происходить выдача компенсаций.

«Если нам потребуется уточнить, без сбора справок получателем, просто уточнить, как доставить эти деньги, принести на дом или перевести на карточку, гражданину поступит звонок. Прошу отнестись к этому с пониманием», – добавила Ольга Кузнечевских.

О решении выплатить лицам старше 65 лет и носителям хронических заболеваний компенсацию в 2 тыс рублей заявил на текущей неделе губернатор Тюменской области Александр Моор. Выплата должна компенсировать дополнительные расходы, которые могут возникнуть у людей из-за необходимости соблюдать вызванную коронавирусом жесткую самоизоляцию с 28 марта по 10 апреля .

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 27.03.20

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