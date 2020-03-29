В Тюмени новый случай коронавирусной инфекции

В Тюмени подтвержден еще один случай новой коронавирусной инфекции. Заболевший надодится в областной инфекционной больнице, сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области.

«Мужчина с 20 марта находится в облапстной инфекционной клинической больнице и получает необходимое лечение. Он относится к группе контакта второго заболевшего тюменца», – сообщили в оперативном штабе.

Заболевший – молодой мужчина. Заболевание у него протекает легко, температура тела у него не повышена. Как сообщал «Новый день», второй из ныне проходящих лечение от коронавируса в Тюменской области мужчина участвовал в конференции. Все, кто был на данном мероприятии, были взяты медиками на контроль. У вновь выявленного заболевшего были симптомы ОРВИ и он сразу был изолирован в инфекционную больницу

По сообщению оперативного штаба, заболевший будет выписан, как только повторные анализы дадут отрицательные результаты и будет закончено лечение.

Тюмень, Николай Бастриков

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