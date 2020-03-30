Мэр Тобольска объявил о приостановлении действия транспортных карт из-за коронавируса

В Тобольске приостановлено действие транспортных карт для пенсионеров старше 65 лет. Решение принято из-за несоблюдения пожилыми людьми самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, сообщил на своей странице в Инстаграм глава Тобольска Максим Афанасьев.

«Сегодня решением штаба приостанавливаем действие транспортных карт пенсионеров старше 65 лет. Общественный транспорт остаётся местом повышенных рисков. На фоне общего снижения пассажиропотока на 46%, особого снижения по категории 65+ не наблюдается. Решение принято для того, чтобы обезопасить наших бабушек и дедушек. Показать им всю серьезность ситуации и всеми возможными способами ограничить передвижение по городу», – написал Афанасьев в понедельник, 30 марта.

Ограничение вводится с 30 марта по 10 апреля. Глава Тобольска напомнил пожилым горожанам про возможность обратиться к волонтерам по телефону 24-12-00. Добровольцы по заявке доставят продукты и лекарства и помогут в бытовых вопроса. Глава Тобольска посоветовал горожанам не расслабляться, следовать рекомендациям и не унывать.

Напомним, по итогам минувших выходных в Тюмени выяснилось, что пенсионеры старше 65 лет проигнорировали рекомендации чиновников по самоизоляции. Пожилым людям было разрешено один раз проехать на общественном транспорте по транспортной карте, однако, было совершено, в среднем, 3 поездки на каждого тюменца старше 65 лет. Замгубернатора Ольга Кузнечевских заявила, что карты нарушителей будут заблокированы.

Тобольск, Николай Бастриков

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