Губернатор Александр Моор объявил о блокировке всех льготных транспортных карт в связи с коронавирусом

В Тюменской области вводятся дополнительные меры по изоляции в связи с коронавирусом COVID-19. Так, с 31 марта блокируются все льготные транспортные карты, включая карты школьников и студентов, заявил в понедельник, 30 марта губернатор Александр Моор.

«Мы видим, что за выходные люди старшего возраста пользовались транспортными картами. Пришло время ввести дополнительные меры: будут заблокированы все льготные транспортные карты, включая школьников и студентов. Запрещается посещение парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест», – заявил Моор.

Кроме того, всем предприятия и учреждениям предписано нанести разметку через каждые полтора метра. Гражданам предписывается соблюдать такую дистанцию друг от друга. «Мы будем следить за развитием ситуации и, при необходимости, принимать дополнительные меры», – цитирует губернатора Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюмени.

Тюмень, Николай Бастриков

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