Число случаев коронавирусной инфекции в Тюменской области возросло до шести

Два новых случая новой коронавирусной инфекции подтверждены в Тюмени. Семейная пара вернулась из-за границы и находилась на домашнем карантине, рассказала замгубернатора Ольга Кузнечевских.

«При получении положительного результата анализа они были срочно госпитализированы в областную инфекционную больницу. Их состояние удовлетворительное, есть небольшое повышение температуры. Данная пара соблюдала все условия карантина, вела себя добросовестно, поэтому угрозы в плане контактов и в плане заболевания других людей мы не видим», – рассказала Кузнечевских.

Из инфекционной больницы был выписан один из заболевших коронавирусом пациентов. Повторные анализы подтвердили отсутствие у него коронавирусной инфекции, мужчина полностью выздоровел и находится дома. Всего, с учетом китайской студентки, заболевшей первой, в Тюменской области шесть подтвержденных случае коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели, четверо находятся в больнице, один из них в стабильно тяжелом состоянии. Всего в инфекционной больнице в связи с карантином или заболеванием коронавирусом COVID-19 находятся 25 человек.

Из карантина в санатории «Градостроитель» выписаны 35 человек. В обсерваторе продолжают находиться 43 человека.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 31.03.20

У россиян нет денег, чтобы пережить этот кризис. / #ПокаДома: Николай Цуканов объявил конкурс для творческих уральцев. / Госдума приняла в первом чтении «пакет антиэпидемических» законопроектов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»