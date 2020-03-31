Полиция обратилась к тюменцам с просьбой сообщать о нарушении карантина из-за коронавируса

В Тюмени за соблюдением введенных в связи с коронавирусом ограничений следят 39 сотрудников полиции. На входах в популярные городские парки установлены ограждения, сообщили в Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Коммунальные службы установили заграждения у всех парков и скверов. Запрещен въезд на все стоянки и парковки возле Гилевской рощи, экопарка Затюменский и других популярных парков и скверов. В патрулировании объектов задействованы 39 сотрудников полиции.

В парках работают громкоговорители, через которые транслируются сообщения с просьбами к жителям города не посещать общественные места.

Граждане, которые стали очевидцами нарушения введенных запретов, могут сообщить об этом в рабочую группу УМВД России по городу Тюмени по телефону 291-613, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Запрет на посещение парков, скверов, детских площадок и набережных в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 был введен губернатором Тюменской области Александром Моором с 31 марта. Одной из причин для введения дополнительных ограничительных мер стало то, что горожане проигнорировали призыв оставаться дома и соблюдать самоизоляцию в минувшие выходные 28-29 марта. На вторник, 31 марта в Тюменской области было зарегистрировано 6 случаев новой коронавирусной инфекции, 2 человека выздоровели, один больной продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Тюмень, Николай Бастриков

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