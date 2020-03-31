В Тюменской области введут новые штрафы за нарушение карантина и режима ЧС из-за коронавируса

В Тюменской области ужесточат ответственность за нарушение режима ЧС. Вводятся штрафы для юридических лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение нормативных правовых актов Тюменской области по защите населения от чрезвычайных ситуаций, а также возрастает размер штрафов.

Законопроект внесен губернатором Александром Моором в тюменскую областную думу «в целях повышения гражданской ответственности в условиях действия в Тюменской области режима повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». Согласно законопроекту, в Тюменской области будет введена ответственность для юридических лиц за «неисполнение или ненадлежащее исполнение региональных нормативных правовых актов по защите населения от чрезвычайных ситуаций». Раньше Кодекс Тюменской области об административной ответственности предусматривал наказание только для физических и должностных лиц. Юридические лица за такое нарушение, в случае принятия изменений, будут штрафовать на сумму от 10 до 50 тыс рублей.

Кроме того, вводятся дополнительные штрафы. Так, за то же нарушение, совершенное в период действия в Тюменской области режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, граждан будут штрафовать на 2-3 тысячи рублей, должностных лиц – на 10-20 тысяч рублей, а юридические лица – на 50 – 100 тысяч рублей.

За повторное нарушение гражданин заплатит 3-5 тыс рублей, должностное лицо – 20-50 тыс рублей, а юридическое лицо – от 100 до 150 тыс рублей.

Поправки в Кодекс Тюменской области об административной ответственности рассматривают во вторник, 31 марта на заочном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению тюменской областной думы.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 31.03.20

Полиция обратилась к тюменцам с просьбой сообщать о нарушении карантина из-за коронавируса. / Число случаев коронавирусной инфекции в Тюменской области возросло до шести. / У россиян нет денег, чтобы пережить этот кризис. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»