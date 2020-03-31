Из-за коронавируса тюменских депутатов лишили денег на наказы избирателей

Тюменская облдума приостановила реализацию наказов избирателей депутатам в связи с коронавирусом COVID-19. Депутатов уведомил о приостановке финансирования наказов председатель областной думы Сергей Корепанов, сообщил источник, близкий к парламенту.

Финансирование выполнения наказов избирателей приостановлено на 2020 год. «В связи с проведением мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Принято решение о приостановлении финансирования в течение 2020 года реализации наказов избирателей, данных депутатам тюменской областной думы»,– говорится в письме спикера.

Также в связи с коронавирусом Сергей Корепанов максимально ограничил перемещение депутатов. Все командировки депутатов, их помощников и работников тюменской областной думы ограничиваются до 1 мая 2020 года. Исключения возможны только «в случаях неотложного характера и крайней необходимости».

Тюмень, Николай Бастриков

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