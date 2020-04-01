Из-за коронавируса отложены все свадьбы в Тюменской области

Губернатор Александр Моор ввел ограничения на регистрацию браков в Тюменской области. Соответствующее постановление было подписано в среду, 1 апреля, сообщил губернатор на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Государственная регистрация и расторжение брака в органах ЗАГС Тюменской области приостанавливаются с 1 апреля по 1 июня 2020 года. Губернатор обязал органы ЗАГС назначить новые даты для регистрации браков после 1 июня. В исключительных случаях, когда перенести свадьбу невозможно, регистрация брака может быть проведена в присутствии одних молодоженов, без гостей. Приглашенных в здания ЗАГСов допускать не будут.

«Я прекрасно понимаю, что свадьба – это событие, к которому начинают готовиться задолго до самой даты, и разделяю эмоции тех, у кого сорвется важное торжество, – написал Моор. – Но в современных реалиях на первое место мы должны ставить здоровье каждого гражданина, жизни людей и их безопасность. Чем ответственнее каждый из нас подойдет к соблюдению всех ограничительных мер, тем быстрее мы преодолеем этот сложный период».

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 31.03.20

Из-за коронавируса тюменских депутатов лишили денег на наказы избирателей. / В Тюменской области введут новые штрафы за нарушение карантина и режима ЧС из-за коронавируса. / Полиция обратилась к тюменцам с просьбой сообщать о нарушении карантина из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»