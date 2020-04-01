СК разыскивает тюменца, пропавшего на трассе Тюмень – Курган

Следственный комитет разыскивает тюменца, пропавшего летом 2019 года. В последний раз мужчину видели на остановке автотрассы Тюмень – Курган в Исетском районе, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По данным следствия, тюменец Денис Фомичев 1987 года рождения в половине девятого вечера 6 июня 2019 года был на остановке у села Шорохова автодороги Тюмень – Курган. После этого о местонахождении Фомичева больше ничего не известно. По факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело.

Пропавший мужчина – славянской внешности, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в синие джинсы, темную куртку и черные кроссовки.

Следователи просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (34535) 31981 – Ялуторовский МСО или 8 (34537) 21483 – ОУР ОП (дислокация село Исетское) МО МВД России «Ялуторовский».

Тюмень, Николай Юрьев

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