Тюменец оглох, получив от жены удар книгой

В Тюмени мужчина потерял слух после того, как его ударила книгой по голове жена. Врачи диагностировали у пострадавшего разрыв барабанной перепонки.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вечером 31 августа в «скорую» позвонила женщина и пожаловалась, что ее 40-летний муж потерял слух после того, как получил удар по голове романом в мягкой обложке. «Мы бесились, и после этой неприятности у мужа появился звон в ушах. Да, он совсем не слышит, и глаза у него стали красные. Мне что-то страшно за него», – сообщила женщина.

Прибывшая бригада «скорой помощи» осмотрела мужчину и заподозрила у него разрыв барабанной перепонки. Пострадавшего доставили в приемное отделение ОКБ№2 Тюмени.

В стационаре в пациента диагностировали баротравму левого уха. Мужчине было назначено лечение, врачи отпустили его домой, консультации врача он получает по телефону.

Тюмень, Николай Юрьев

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