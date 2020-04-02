Тюменец вскрыл письмо квартиросъемщицы и попал под суд

В Тюмени 30-летнего местного жителя будут судить за нарушение тайны переписки. Мужчина вскрыл письмо женщины, снимавшей у него квартиру, и приложил его к иску в суд, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в марте 2019 года овиняемый сдал потерпевшей квартиру в поселке Московский Тюменского района. В конце ноября женщина задолжала арендную плату и договор найма квартиры был расторгнут. Собственник квартиры намеревался взыскать задолженность через суд.

В конце 2019-начале 2020 года мужчина нашел в почтовом ящике письмо на имя нерадивой квартиросъемщицы. Он вскрыл письмо, из которого узнал о задолженности женщины перед косметической компанией, занимающейся прямыми продажами продукции. 31 января обвиняемый обратился с иском о взыскании с квартиросъемщицы задолженности по договору найма. Письмо от фармацевтической компании он приложил к исковому заявлению.

Сейчас тюменца обвиняют в нарушении тайны почтовых сообщений граждан (ч.1 ст. 138 УК РФ). Ему грозит штраф до 80 тыс рублей или в размере полугодового дохода, либо обязательные, либо исправительные работы.

Тюмень, Николай Юрьев

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