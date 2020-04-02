Губернатор Александр Моор ужесточил карантин в Тюменской области по московскому образцу

В Тюменской области введен режим полной самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Такое распоряжение подписал в четверг, 2 апреля губернатор региона Александр Моор.

Об ужесточении режима Моор сообщил в видеообращении, которое было размещено в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Режим полной самоизоляции начинает действовать в полночь с четверга, 2 апреля на пятницу, 3 апреля. Граждане смогут выходить из дома только чтобы дойти до ближайшего магазина, выгулять собаку, выбросить мусор или попасть на работу. Объясняя причины ужесточения карантина, Моор отметил, что «эпидемическая обстановка в России и в мире продолжает оставаться напряженной».

Губернатор отметил, что в Тюменской области не планируется ввести режим перемещения по спецпропускам, но с уточнением – пока не вводится. Если потребуется, режим спецпропусков будет введен, уточнил глава региона.

Моор заявил, что уже введенные ограничительные меры сработали и заявил, что гордится земляками, большинство из которых соблюдали эти меры. Также губернатор похвалил тюменский бизнес, сказав, что большинство предприятий также соблюдают требования карантина.

В Тюменской области отмечено 6 случаев заражения коронавирусом COVID-19 с начала эпидемии. Два человека выздоровели, четверо находятся в областной инфекционной больнице, причем один из них – в стабильно тяжелом состоянии.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 02.04.20

Тюменец вскрыл письмо квартиросъемщицы и попал под суд. / Тюменец оглох, получив от жены удар книгой. / Казахстан закроет границу с Тюменской областью. Дата и время. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»