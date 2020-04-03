Количество случаев коронавируса COVID-19 в Тюменской области выросло в два раза

В Тюменской области за сутки выявлено 5 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сайт официальной информации о коронавирусе в России.

Таким образом, с момента начала эпидемии в Тюменской области официально подтверждены 11 случае коронавируса COVID-19. Из них два человека выздоровели, остальные находятся в областной инфекционной больнице. Один из пациентов – в стабильно тяжелом состоянии.

Получить комментарий в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской облпасти не удалось. В регионе с пятницы, 3 апреля введен общеобязательный режим самоизоляции.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 02.04.20

Тюменским врачам выдали справки для перемещения по городу во время карантина. / Губернатор Александр Моор ужесточил карантин в Тюменской области по московскому образцу. / Тюменец вскрыл письмо квартиросъемщицы и попал под суд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»