В Тюменской области четверо «тяжелых» больных с коронавирусом

Трое из пяти человек в Тюменской области, у которых за последние сутки был обнаружен коронавирус COVID-19, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщила во время онлайн-брифинга в пятницу, 3 апреля, замгубернатора региона Ольга Кузнечевских.

«В принципе, это достаточно серьезные последствия инфекции. Люди возрастные, отягощены другими заболеваниями», – рассказала Кузнечевских. Еще двое больных имеют возраст 20-25 лет и находятся под наблюдением врачей, они в удовлетворительном состоянии. Все пять новых заболевших на момент обнаружения у них заболевания находились под наблюдением врачей. Первые анализы на коронавирус у них были отрицательными, но повторные подтвердили наличие инфекции.

Двое из вновь заболевших прилетели из-за границы, сообщили о себе и давно находились на контроле. Еще один пациент посещал Москву. Двое были в контакте со вторым заболевшим тюменцем. Результаты анализов людей, находившихся в контакте с новыми заболевшими, отрицательные.

В четверг, 2 апреля из областной инфекционной больницы были выписаны двое выздоровевших после коронавируса пациентов. Всего в больнице сейчас находятся 20 человек, она превращена в госпиталь, в котором находятся только больные коронавирусом COVID-19. С начала года в Тюменской области отмечено 11 случаев заражения COVID-19. Четверо уже выписаны после выздоровления, из остальных пятеро остаются в областной инфекционной больнице, двое находятся под наблюдением врачей. Четверо пациентов находятся в среднетяжелом и тяжелом состояниях.

Тюмень, Николай Юрьев

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