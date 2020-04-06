Тюменский пенсионер расстрелял собственную семью из-за квартиры

В Тобольском районе пенсионер расстрелял дочь, зятя и внука из-за «квартирного вопроса». Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, днем 5 апреля 62-летний житель Тобольского района приехал на тракторе в деревню Маслова, где жила его дочь с семьей. Подъехав к дому родственников, пенсионер трактором перевернул автомобиль своей дочери. Когда из дома выбежали его дочь с зятем и внуком, пенсионер достал охотничье ружье и начал стрелять. Мужчина сделал порядка десятка выстрелов по убегавшим родственникам, ранив дочь и зятя.

36-летняя дочь стрелка попала в реанимацию с огнестрельными ранениями груди и головы. Ее муж получил легкие ранения. 17-летний внук пенсионера не пострадал. Подозреваемый был задержан, ружье изъято правоохранительными органами. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Пойти на расстрел собственной семьи пенсионера заставил «квартирный вопрос». Как рассказал задержанный, за некоторое время до преступления он переписал квартиру на внука. Спустя некоторое время пожилой дед попросил родственников переписать жилье с внука обратно на себя, но получил отказ. После настойчивых просьб родственники оборвали общение с пенсионером и перестали отвечать на его попытки связаться с родней. Возмущенный этим мужчина взял ружье, сел за руль трактора и отправился разбираться с собственными родными.

Тобольск, Николай Юрьев

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