ПФР вычел у тюменских стариков долг за коммуналку в двойном размере

В Тюменской области Пенсионный фон удержал с пожилой супружеской пары долг за «коммуналку» в двойном размере. Прокуратура потребовала от управляющего отделением пенсионного фонда в Тюменской области устранить нарушение закона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

В прокуратуру обратился тюменский пенсионер, пожаловавшийся, что пенсионный фонд необоснованно удержал с него и его жены деньги при выплате пенсий. Выяснилось, что средства были удержаны на основании судебного приказа. Семья пенсионеров задолжала ресурсоснабжающей организации за коммунальные услуги и компания обратилась в суд.

Поскольку должники – пенсионеры, судебный приказ в соответствии с законом об исполнительном производстве был направлен в Пенсионный фонд. Вот только Пенсионный фонд взыскал задолженность за коммунальные услуги с обоих пожилых супругов, то есть в двойном размере.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушения закона в адрес управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области. Рассмотрение представления находится на контроле надзорного органа.

Тюмень, Николай Юрьев

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