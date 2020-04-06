В Тюменскую область возвращается зима: МЧС объявило штормовое предупреждение

В Тюменскую область возвращается зима. ГУ МЧС по Тюменской области со ссылкой на Гидрометцентр объявило штормовое предупреждение на 7 – 8 апреля.

Днем во вторник и среду на юге Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий: во вторник, 7 апреля – сильные осадки, дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер усилится до 13-18 м/с, порывы могут достигать 23 м/с. В среду, 8 апреля ожидаются сильные осадки, выпадет снег, скорость ветра местами сохранится до 23 м/с.

В МЧС предупреждают об опасности повреждений и обрывов линий связи и электропередачи, срывов кровли со зданий, провисания крыш из-за мокрого снега. Также в МЧС предупредили о возможности аварий на объектах тепло- и водоснабжения, вероятности ДТП в связи со снежными заносами и обледенением дорог.

В МЧС рекомендуют переждать усиление ветра в помещении. Если непогода застала на улице, рекомендуется спрятаться в подъезде или в подземном переходе. Гражданам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, не стоять под балконами, не прятаться за остановками, не парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте.

Тобольск, Николай Юрьев

Тобольск. Другие новости 06.04.20

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