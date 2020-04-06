Власти рассказали о состоянии тюменцев, больных коронавирусом COVID-19

Трое тюменцев, инфицированных коронавирусом COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, заявила в понедельник, 6 апреля замгубернатора Ольга Кузнечевских.

Количество зараженных коронавирусом тюменцев с пятницы, 3 апреля не изменилось. С начала года в регионе диагностировано 11 случаев нового коронавируса. 4 человека выздоровели, в тюменской областной инфекционной больнице остаются 7 больных. 3 пожилых больных находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, остальные четверо – молодые люди, их состояние оценивается, в основном, как удовлетворительное, наблюдаются редкие случаи незначительного повышения температуры.

Всего в областной «инфекционке» находятся 25 человек, больных и проходящих карантин. В обсерваторе в санатории «Градостроитель» находятся 3 человека. Это контактные лица, они не больны, но ожидают подтверждения отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Тюмень, Николай Юрьев

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