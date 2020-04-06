В Тюменской области ослаблен карантин по коронавирусу

В Тюменской области разрешили работать ряду предприятий, деятельность которых была приостановлена из-за эпидемии коронавируса COVID-19. О решении ослабить ограничения для бизнеса в понедельник, 6 апреля заявил губернатор региона Александр Моор.

Глава региона сказал, что список предприятий, которым можно работать уже с начала текущей недели, был составлен с учетом эпидемиологических рисков, связанных с коронавирусом. В список попали магазины, торгующие очками, контактными линзами и другими офтальмологическими изделиями, предприятия, которые шьют средства индивидуальной защиты, автосервисы, если они ремонтируют автомобили продолжающих работу предприятий и частных грузовиков, а также фирмы, сотрудники которых работают дистанционно на дому. При этом все эти предприятия должны соблюдать жесткие санитарные требования.

Ряд предприятий смогут вернуться к работе с 13 апреля. Это компании строительной и перерабатывающей сферы, транспортные компании, продавцы автозапчастей, мотоциклов и деталей для мотоциклов и ремонтирующие их, а также инженерно-изыскательские фирмы, занимающиеся проектированием, строительным надзором и консультирование, а также управляющие строительными проектами. Список требований для возобновления работы будет размещен 7 апреля на портале правительства Тюменской области. Моор отметил, что решение может быть изменено в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Тюменской области по коронавирусу.

Сейчас в Тюменской области зарегистрировано 11 заболевших COVID-19. Четверо из них уже выздоровели. Из 7 пациентов с коронавирусом трое находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние остальных четверых пациентов удовлетворительное.

Тюмень, Николай Юрьев

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