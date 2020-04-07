В Тюменской области удвоилось число заболевших коронавирусом COVID-19

В Тюменской области резко выросло число заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, за один день вирус COVID-19 был диагностирован у 7 человек.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 14 человек. О состоянии новых заболевших пока не сообщается. Как писал «Новый День», в областной инфекционной больнице находятся, как минимум, трое пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

С начала года в Тюменской области зафиксировано, в общей сложности, 18 случаев COVID-19. Четверо пациентов уже выздоровели. Летальных случаев не было.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 06.04.20

В Тюменской области ослаблен карантин по коронавирусу. / Власти рассказали о состоянии тюменцев, больных коронавирусом COVID-19. / ПФР вычел у тюменских стариков долг за коммуналку в двойном размере. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»