Тюменские врачи спасли мужчину с пулей в сердце

Тюменские врачи спасли жизнь мужчине, в сердце которого попала пуля. Операцию провели кардиохирурги тюменской ОКБ№1, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Происшествие случилось несколько недель назад. Поздно вечером житель Тюмени в результате неосторожного обращения с личным оружием получил пулю прямо в сердце. Мужчину доставили в ОКБ№1 Тюмени, где врачи провели срочную операцию на работающем сердце. Хирургам удалось удалить из сердца пулю, не повредив ни один участок сердечной мышцы. После этого рану от пули на сердце ушили.

Операция продолжалась семь часов. Врачам удалось полностью восстановить работу сердца. Восстановление пациента продолжалось несколько недель, которые мужчина провел на аппарате искусственного дыхания. Сейчас он чувствует себя хорошо и выписан домой.

Тюмень, Николай Юрьев

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