Власти рассказали о состоянии здоровья новых больных коронавирусом в Тюмени

Все вновь заболевшие коронавирусом COVID-19 в Тюменской области находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом заявила во вторник, 7 апреля заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

Все новые пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция ранее находились под наблюдением врачей в тюменской областной инфекционной больнице. Там же они и остаются, их проверяют на пневмонию. Состояние пациентов удовлетворительное, у них наблюдаются незначительное повышение температуры.

Общее количество случаев выявления коронавирусной инфекции в Тюменской области достигло 18. Четверо пациентов выздоровели, трое находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

Тюмень, Николай Юрьев

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