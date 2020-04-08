В непогоду в Тюменской области сеть «Красное и белое» потеряла пять грузовиков

В Тюменской области в непогоду произошло массовое ДТП. На автодороге Ялуторовск – Шадринск столкнулись сразу четыре грузовика «Красное и белое».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, в минувшие сутки дорога Ялуторовск – Шадринск стала самой аварийной. Здесь произошло два ДТП, причем в одном из них столкнулись четыре грузовика. Авария произошла 7 апреля в 16:45 на 153 километре региональной автодороги Шадринск – Ялуторовск. По предварительным данным, Водитель грузовика «Исудзу» неправильно выбрал скорость и дистанцию и столкнулся с грузовиком «Хино», который отбросило на стоящий на обочине такой же «Хино». Второй «Хино» в результате въехал в еще один груховик «Исудзу». Двое водителей были ранены, один из них получил тяжелые повреждения.

На 169 километре той же автодороги съехал в кювет и опрокинулся еще один грузовик «Хино», также принадлежащий сети «Красное и белое». 38-летний водитель грузовика был ранен.

В рамках ограничения движения инспекторы ГИБДД припарковали у кемпингов и на обочинах более 200 большегрузов. В шесть часов утра в среду, 8 апреля ограничения были сняты. Сейчас под особым контролем ГИБДД остается федеральная трасса Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь из-за сильного ветра и снегопада наблюдаются снежные переметы на дороге.

Тюмень, Николая Юрьев

Тюмень. Другие новости 07.04.20

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