Аварии на сетях уральских энергетических олигархов оставили без света 2 тысячи человек в Тюменской области

В Тюменской области в непогоду без света остались почти две тысячи человек. Отключения произошли в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске, сообщила пресс-служба мэрии Тюмени со ссылкой на оперативный штаб энергетической компании СУЭНКО.

Причиной отключений стал сильный ураган со скоростью ветра до 25-30 метров в секунду, который бушевал почти сутки. На 11 часов утра в среду, 8 апреля без света остались 1950 человек. На поврежденных сетях работают 45 бригад, 125 специалиста и 49 единиц техники.

Директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин назвал ситуацию сложной, но заявил, что компания будет работать до включения всех потребителей. Отметимчто перебой с электроснабжением в результате непогоды возникли также в нескольких местах в Тобольске, о чем на своей странице в Инстаграм сообщил мэр города Максим Афанасьев.

Отметим, что в результате шторма 7 апреля пострадали насколько многоквартирных домов в Тюмени. У одного дома обвалился балкон, у другого – кирпичная кладка на фасаде с 1 по 9 этаж. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сотрудники управления совершили 36 выездов. В 29 из них они вытаскивали автомобили из снежных заносов и кюветов.

АО СУЭНКО – крупная энергетическая компания, контролируемая уральскими олигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Тюмень, Николая Юрьев

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