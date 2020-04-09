У пациентов тюменской «инфекционки» развилась коронавирусная пневмония

У двоих пациентов тюменской областной «инфекционки» развилась пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Их подключила к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила в четверг, 9 апреля заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В ночь на четверг, 9 апреля у двоих мужчин, 40 и 50 лет, развилась пневмония на фоне коронавируса COVID-19. Оба находятся в областной инфекционной больнице, их состояние оценивается как тяжелое. После консультации с московскими врачами тюменские медики приняли решение подключить обоих мужчин к аппарату ИВЛ. Всего в инфекционной больнице на аппаратах ИВЛ находятся пятеро пациентов, все в стабильно тяжелом состоянии.

Всего с начала 2020 года в регионе отмечено 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четверо пациентов выздоровели, еще троих врачи готовятся выписать сегодня. Состояние еще шестерых больных врачи оценивают, как удовлетворительное.

Тюмень, Николай Юрьев

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