Губернатор Александр Моор ввел карантин для въезжающих в Тюменскую область

В Тюменской области введен двухнедельный обязательный карантин для прибывающих из неблагополучных по коронавирусу регионов России. Соответствующие изменения в постановление о введении в регионе режима самоизоляции внес губернатор Александр Моор.

Мера касается всех, кто въезжает в Тюменскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других регионов России, неблагоприятных по коронавирусу COVID-19. Так, все прилетающие в аэропорт Рощино жители Тюменской области обязаны пройти домашний карантин сроком в 14 дней. Приезжие, не являющиеся жителями региона, должны быть помещены в обсерватор на тот же срок. Если у прибывшего гражданина есть, где жить, и там может быть организован карантин – гражданин сможет отбыть 14-дневную изоляцию по месту пребывания.

Всем, кто прибывает в Тюменскую область другими видами транспорта, предписано немедленно сообщать о себе по телефону организованной правительством региона горячей линии. Предписание касается, в том числе, всех прибывших с 27 марта. Они обязаны соблюдать режим изоляции на дому и указания санитарных врачей. В случае появления симптомов ОРВИ прибывшие обязаны вызвать врача на дом, не посещая поликлинику.

Тюмень, Николай Юрьев

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