В Тюмени выявили нового больного коронавирусом COVID-19

В Тюменской области выявлен 19 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Уточнить подробности в департаменте здравоохранения Тюменской области не удалось, в пресс-службе не ответили на звонки агентства. Оперативный штаб также не сообщает подробностей.

Напомним, общее количество заболевших коронавирусом за время эпидемии COVID-19 в Тюменской области составляет 19 человек. Четверо выздоровели, еще трое ожидают выписки из инфекционной больницы региона. Из остающихся в больнице пациентов пятеро находятся в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. В области введен режим строгой самоизоляции и карантин для всех приезжающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других опасных по коронавирусу регионов.

Тюмень, Николай Юрьев

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