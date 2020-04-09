Тюменский чиновник сел на шпагат, чтобы жители области не нарушали карантин по коронавирусу

Тюменский спортивный чиновник Сергей Вотинов призвал жителей региона не покидать дома ради занятий спортом. Чтобы доказать, что поддерживать спортивную форму можно, не выходя из дома, 39-летний Вотинов сел на шпагат перед видеокамерой.

Видео распространил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области. «Вы можете всякие растяжки, упражнения делать. Например, просто растянуть себя немножко», – сказал начальник управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Вотинов и сел на продольный шпагат.

Чиновник призвал всех любителей спорта оставаться дома, потому что, занимаясь на улице, можно заразиться коронавирусной инфекцией. «В нашем регионе ситуация по коронавирусу стабильная, но это благодаря тому, что мы сидим дома. Я сам занимаюсь дома. У меня четверо детей, они получают от тренера задания и мы вместе их выполняем. Например, на растяжку», -сказал Вотинов.

Общее количество заболевших коронавирусом за время эпидемии COVID-19 в Тюменской области составляет 19 человек. Последнего заболевшего выявили сегодня. Пятеро больных в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Четверо выздоровели, ожидается выписка из областной инфекционной больницы еще троих пациентов.

Тюмень, Николай Юрьев

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