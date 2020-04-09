В Тюменской области возбуждено 10 уголовных дел о невыплате зарплаты

Более 1000 нарушений в сфере оплаты труда выявили в 1 квартале 2020 года тюменские прокуроры. Было возбуждено 10 уголовных дел о невыплате зарплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате работы прокуратуры, Гострудинспекции, Следственного комитета, правительства Тюменской области и других госорганов в первом квартале 2020 года удалось погасить долги по зарплате на общую сумму более 56 млн рублей. По требованиям прокуроров были привлечены: к административной ответственности – 59 лиц, к дисциплинарной – 30 лиц. Возбуждено 10 уголовных дел. Прокурорами объявлено 35 предостережений о недопустимости нарушений закона.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 09.04.20

Тюменский чиновник сел на шпагат, чтобы жители области не нарушали карантин по коронавирусу (ВИДЕО). / В Тюмени выявили нового больного коронавирусом COVID-19. / Губернатор Александр Моор ввел карантин для въезжающих в Тюменскую область. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»