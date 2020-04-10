Губернатор Александр Моор продлил карантин в Тюменской области

Карантин по коронавирусу COVID-19 в Тюменской области продлен до 30 апреля. Губернатор Александр Моор сообщил об этом в видеообращении, распространенном оперативным штабом по профилактике коронавируса в Тюменской области.

До 30 апреля не будут работать торгово-развлекательные комплексы, общепит, предприятия бытовых услуг. Останутся закрытыми места массового отдыха людей, парки, скверы, детские и спортивные площадки и набережные.

Причиной продления ограничительных мер Моор назвал ситуацию с эпидемией коронавируса. «Пик заболеваемости еще не пройден, поэтому ряд ограничений продлевается с 12 до 30 апреля», – заявил губернатор.

По словам Моора, тюменские предприятия, в первую очередь промышленные и строительные, активно готовятся начать работу с 13 апреля. В правительство региона поступили уведомления о намерении возобновить работу от 6600 предприятий. Разрешат ли им работу, зависит от качества предоставленных документов.

Тюмень, Николай Юрьев

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