Новые больные коронавирусом обнаружены в Тюмени

В Тюмени три новых случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

На пятницу, 10 апреля, в Тюменскй области насчитывается 22 случая коронавирусной инфекции. 7 человек выздоровели, остальные находятся в областной инфекционной больнице.

В связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу губернатор Александр Моор продлил карантин в регионе с 12 до 30 апреля.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 10.04.20

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