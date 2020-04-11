Первый человек умер от коронавируса в Тюмени

В Тюмени зарегистрирован первый случай гибели человека от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусав субботу, 11 апреля.

Умершей было 66 лет. Она вернулась в Тюмень из Москвы и изначально находилась в тяжелом состоянии. С первого дня в инфекционной больнице пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, ее состояние осложнялось рядом сопутствующих заболеваний. Врачи пытались ее спасти, но женщина умерла.

Это второй случай гибели пациента с коронавирусов в тюменской «матрешке». Ране от вируса погиб 47-летний мужчина в Надыме, ЯНАО.

Тюмень,, Николай Юрьев

Тюмень,. Другие новости 10.04.20

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