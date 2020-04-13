В Тюменской области рекордно выросло количество зараженных коронавирусом COVID-19

Количество зараженных коронавирусом COVID – 19 в Тюменской области выросло на 14 человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

С начала эпидемии в регионе диагноз новая коронавирусная инфекция был подтвержден у 53 человек. Таким образом, за последние три дня количество зараженных новым коронавирусом в Тюменской области выросло на 31 человека. 10 человек выздоровели, 1 женщина скончалась. Сейчас в тюменской областной инфекционной больнице находятся 42 пациента с COVID-19. Из них пятеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Три пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще один – к кислородному аппарату. Пятый пациент дышит самостоятельно.

Все новые пациенты заразились в Тюменской области, никто из них не приехал из-за границы.

Тюмень. Другие новости 11.04.20

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